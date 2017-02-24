"Шахтер" проиграл в дополнительное время "Сельте" и выбыл из Лиги Европы

В Харькове завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" проиграл испанской "Сельте" и выбыл из борьбы в турнире.

Игра завершилась со счетом 0:2.

Горняки до последней минуты основного времени игры сохраняли столь желанную для себя ничью, но на 90-й минуте получили весьма спорный пенальти в свои ворота, который реализовал Аспас - 0:1.

Этот момент, как оказалось позже, подломил команду. В дополнительное время игроки "Шахтера" выглядели явно неубедительно и гол Кабраля на 110-й минуте оказался вполне логичным - 0:2. Судьба матча была предрешена, так как "Шахтеру" нужно было в оставшиеся минуты забить два гола.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом игры.

Таким образом, в сезоне 2016/17 из еврокубков выбыла последняя украинская команда.