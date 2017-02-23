Капитан "Шахтера" Срна перед матчем с "Сельтой": "Нам нужно забыть результат первой игры"

Дарио Срна в интервью «Футбол NEWS» прокомментировал грядущий поединок против «Сельты».

- Нам нужно забыть результат первой игры. Теперь мы играем дома в Харькове, где будет полный стадион. Нам нужно быть аккуратными, ведь эта команда создала проблемы «Барселоне» и «Реалу», мы с большим уважением относимся к сопернику. «Сельта» играет персонально с каждым игроком, практически 10 на 10, нет свободных зон. Думаю, что у нас появятся шансы на контратаках, - отметил капитан горняков.

Читайте также"Шахтер" является фаворитом матча с "Сельтой" на котировках букмекеров"В первой игре мы имели несколько хороших контратак, но не сумели реализовать, нужно добавить в концентрации. Все футболисты, которые играют в «Шахтере» - это качественные игроки высокого уровня, они заслуживают здесь быть. Считаю, что у тренера есть головная боль при выборе игроков, потому что сейчас есть огромная конкуренция, но на поле могут выходить лишь 11", - добавил ховатский полузащитник.

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Шахтер" обыграл "Сельту" в испанском Виго со счетом 1:0. Ответный матч состоится сегодня на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры - в 22.05.