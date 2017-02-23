Лига Европы, 1/16 финала, "Шахтер" - "Сельта" - 0:2: онлайн-трансляция

Сегодня в Харькове состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет испанскую "Сельту" из Виго.

Первая игра недельной давности в Виго завершилась победой донецкой команды со счетом 1:0. Таким образом, сегодня горняков устроит ничья или победа с любым счетом. При повторении счета 0:1 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. "Сельту" устроит победа с любым другим счетом.

Сегодня "Шахтер" имеет шанс продолжить три серии. Так, донецкая команда выиграла все девять матчей в текущей Лиге Европы - две игры в квалификации, шесть матчей группового этапа и первую игру 1/16 финала в Виго. Кроме того, "Шахтер" не знает поражений уже в 26 поединках во всех турнирах. Команда Паулу Фонсеки ни разу не пропускала в родных стенах в этом розыгрыше.

В свою очередь, "Сельта" уже прервала серию в домашнем матче в Виго, впервые проиграв в нынешнем еврокубковом сезоне на своем поле.

Матч в Харькове начнется в 22.05. ТВ-трансляция - телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 8. Фред, 28. Тайсон, 99. Бланко Лещук

Запасные: 26. Шевченко Н., 2. Бутко, 5. Кучер, 6. Степаненко, 10. Бернард, 41. Борячук, 59. Зубков

Сельта: 1. Серхио Альварес, 2. Мальо, 19. Хонни, 22. Кабраль, 24. Ронкалья, 3. Фонтас, 11. Систо, 18. Васс, 8. Пабло Эрнандес, 9. Гвидетти, 10. Аспас

Запасные: 13. Рубен Бланко, 20. Серхи Гомес, 21. Планас, 16. Хозабед, 5. Диас, 7. Бонгонда, 25. Росси

Матч начинается! Напомним, что "Шахтер" устроит ничья или победа с любым счетом. Поехали!

Матч начался!

1. Мяч с центра поля развели гости.

2. Горняки перехватили мяч, но в атаку не спешат. Контролируют игру в центре поля.

3. И тут же первый опаснейший момент - Тайсон с разворота бьет чуть выше ворот, из выгоднейшей позиции.

4. Еще одна поетнциальная атака - Бланко делает слишком сильный аас в штрафную испанцев, тот улетает за лицевую линию.

5. Ответная атака испанцев - Ордец заблокировал первый удар по воротам Пятова. И тут же опаснейший удар Аспаса - мимо.

6. Срна выбрасывал мяч из-за боковой в близости от ворот соперника, но партнеры неудачно приняли и упустили мяч за линию.

7. Лещук открывался в штарфной, но мяч летел со слишком высокой скоростью, не среагировал аргентинец.

8. Систа мог опасно атаковать ворота соперника, но проиграл борьбу оппонентам у боковой линии.

9. Исмаили и Коваленко разыграли мяч в углу поля, но украинец упустил его в борьбе с соперником за лицевую линию - от ворот.

10. КОВАЛЕНКО!!!! шикарный момент у молодого украинца, но вратарь каким-то чудом отбивает мяч.

11. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко и гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин вместе переживают за отечественный клуб.

12. Предупреждение получает Аспас. Срну взяли в "коробочку" защитники испанцев - штрафной.

13. Ракицкий проигрывает борьбу Ранкальи и не может навесить как следует в штрафную площадь.

14. Ваас подал угловой - Срна отбил мяч челюстью.. Мини-нокдаун для хорвата.

15. И тут же в ответной атаке Срна зарабатывает угловой.

16. Исмаили выигрывает дуэль у Гвидетти и нейтрализует опаснейший момент от испанцев.

17. Идет сумбурная игра с множеством взаимных ошибок.

18. Мальо навешивал в штрафную - Ракицкий головой четко выбивает мяч.

19. Пятов выбил мяч, но тот всех перелетев приземлился возле гокипера Сельты.

20. Ранкальо выбрасывал мяч из аута в штрафную - защитники в борьбе выбивают мяч в аут.

21. Владеют преимуществом в последние минуты испанцы.

22. Фред и Коваленко начинали опасную атаку горняков но потеряли мяч в борьбе с защитниками в центре поля.

23. Теперь Срна пытался начать атаку горняов - защитник легко перехватил мяч.

24. Ракицкий грубо ошибся и Аспас попытался пробить с очень дальней дистанции - не попал в створ ворот.

25. И еще одна ошибка Ракицкого - Гвидетии простреливал вдоль ворот, но Аспас не смог пробить по воротам в борьбе с Ордецем.

26. Предупреждение Ронкалья - грубая игра против Фреда, срыв перспективной атаки.

27. Ракицкий выполнял штрафной - защитники головой выбили мяч.

28. Коваленко в борьбе с защитником бил по воротам из убойной дистанции - неточно.

29. Аспас бил по воротам "Шахтера" - Пятов выбивает мяч на угловой.

30. Эрнандес опасно подавал с фланга - защитники Шахтера с трудом, но выбили мяч.

31. Затяжная атака гостей ни к чему не приводит - мяч в руках у Пятова.

32. Аспас опасно простреливал штрафную - защита горняков вновь на высоте

33. Тайсон внезапно "ракетой" промчался по влангу и скидывал мяч на Фреда - тот не успел к мячу. Хороший ответ горняков.

34. Еще одна фланговая атака горняков - Исмали подает прямо на защитника "Сельты".

35. Предупреждение Лещуку - за разговоры с арбитром.

36. Ракицкий подал штрафной - неудачно, отбились соперники.

37. ТАЙСОН!!! После подачи Исмаили и шикарной обработки третьим касанием пробил по воротам - вратарь перевл мяч на угловой.

38. После розыгырша углового Малышев в борьбе нарушил правила на вратаре соперника.

39. Болельщики зажгли фонарики телефонов - на стадионе шоу

40. Фред бил по воротам с разворота после срезки Коваленко - мимо ворот.

41. Атака испанцев заканчивается фолом в нападении. Аспас "подсел" под соперника.

42. ПЯТОВ!!! Шикарный сэйв после удара Аспаса. Великолепная реакция голкипера.

43. Еще одна атака "Сельты" - Хонни вне игры.

44. Мальо в борьбе с Исмаили зарабатывает аут для "Сельты".

45. Ронкалья бросатет из аута - неудачно. От ворот введет мяч Пятов. Вмзуально мяч ушел за линию от головы Малышева.

ПЕРЕРЫВ

Второй тайм начался

46. Мяч вводят в игру горняки. Замен в перерыве тренеры не делали.

47. Срна ошибся в пасе с фланга и не смог начать потенциально опасную атаку горняков.

48. Теперь Тайсон пытался навесить - мяч от защитника попал к вратарю "Сельты".

49 Ордец грцбо нарушил правила в центре поля - арбитр обошелся без карточки для игрока горняков.

50. "Сельта" подаал штрафной - арбитр оши бочно фиксирует оффсайд у Мальо, тот находился на однйо линии с Исмаили.

51. Срна низом простреливал в штрафную испанцев с фланга - мяч застрял в частоколе ног испанцев.

52. Систо опасно подавал угловой - Пятов выбил руками мяч.

53. Еще одна опаснейшая подача штрафного с фланга у "Сельты" - Ронкалья нарушил правила в верховой борьбе.

54. Ответ горняков прерывается неточным пасом Тайсона в штрафную.

55. ФРЕД!!!! Шикарный момент у бразильца - бьет прямо во вратаря.

56. Следом еще один опасный момент запорол Коваленко...

57. ЛЕЩУК!!!! Еще один опаснейший момент "Шахтера" прервыает своей великолепной игрой вратарь Альварес.

58. Замена у Сельты - Хозабед вместо Ронкалья.

59. КОВАЛЕНКО... забивает гол из вне игры. Виной всему касание мяча Бланко.

60. Лещук головой пытался замкнуть навес с фланга - удар прямо во вратаря.

61. Полное преимущество у горняков в последние минуты, момент за моментом.

62. АСПАС!!!! Два подряд шикарных момента в течение нескольких секунд у "Сельты" - оба раза на высоте Пятов.

63. Предупреждение Хонни - грубая игра.

64. А сейчас Хонни проигрывает борьбу в углу поля защитнику горняков - от ворот.

65. Марлос на скорости вошел в штрафную и упустил мяч в борьбе с защитниками.

66. Еще один удар Аспаса - далеко не такой опасный. Пятов легко ловит мяч.

67. Удар Бланко заблокировали защитники.

68. Срна подал угловой - прямо на ногу защитнику "Сельты".

69. Аспас и Систо разыграли комбинацию, но решающий удар нанести так и не смогли.

70. Васс решился на удар с дадльней дистанции - прямо в руки Пятову.

71. Лещук в ответной атаке ударил по воротам Альвареса - вратарь на месте.

72. Замена у "Шахтера" - Степаненко вместо Коваленко.

73. Ваас и Хонни по очереди атаковали ворота Пятова - оба не смогли как следует подстроиться под мяч.

74. После навеса испанцев из глубины поля Срна в борьбе с соперником головой переправил мяч вратарю.

75. Хонни забрасывал мяч с фланга - Исмаили выбил его на угловой.

76. После навеса с углового защитники "Шахтера" выбили мяч. Вторая волна атки завершается ударом Аспаса, прямо в руки Пятова.

77. Ракицкий выбивает мяч на угловой после очередного навеса "Сельты".

78. Систо подает - Бланко выбивает мяч.

79. В ответной атаке Марлос не перебросил мяч через голову Вааса.

80. Замена у "Сельты" - Бонгонда вместо Васса.

81. Навес Систо с углового - мяч внов выбили защитники горняков.

82. Горняки могдли начать быструю контратаку, но также упустили мяч.

83. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Тайсона.

84. Гивдетти делал острый пас на Систо, тот фолит в борьбе с Исмаили.

85. Замена у "Сельты" - Росси вместо Систо

86. Тут же опаснейший момент у Росси - Срна в последний момент перевел мяч на угловой.

87. Гвидетти пробивал - мимо ворот.

88. Марлос ворвался в штрафную соперника, но проиграл борьбу защитнику.

89. Аспас подавал со штрафного - очень неточно, мяч улетает за линию ворот.

90. Пенальти в ворота "Шахтера"

90+1. Гол Аспаса- 0:1

90+2. Предурпеждение Ракицкому. Гвидетти "нырнул" перед ногами Пятова - пенальти не было.

90+3. Фонсека буйствует в технической зоне. Решение о назначении пенальти вызвало эмоции.

90+4. Предупреждение Фреду - грубая игра.

Основное время окончено. Впереди - дополнительное...

Третий тайм начался

91. Мяч вводят в игру испанцы. Горняки перехватывают мяч и сразу же идут в атаку. Срна подает с фланга и попадает в защитника - угловой.

92. Подал Срна штрафной - испанцы отбились.

93. Еще одна атака горняков - Лещук бьет по воротам - прямо в руки Альвареса.

94. Гвидетти опасно прошел по флангу, но, в последний момент, в борьбе с Исмаили потерял мяч.

95. Лещук мчался к воротам соперника, но Кабраль свел его усилия на нет - выбил мяч далеко на чужую половину поля.

96. Небольше затишье в игре.. Силы команд не безграничны.

97. Срна подает со штрафного - вновь на голову защитника. Не удается хорвату высоко поднять мяч.

98. Хозабед нарушает правила в центре поля.

99. Горняки несколько раз подряд выводят мяч из аута и соперник вновь возвращает его за боковую.

100. "Сельта" водит мяч в центре поля...

101. И опаснейший момент у Росси - защитники оперативно среагировали.

102. Еще одна атака "Сельты" - Гвидетти бьет намного выше ворот.

103. Опаснейшая контратака "Шахтера" - Бернард по мнению арбитра подыграл себе рукой... Судейская бригада поражает некоторыми своими решениями.

104. Горняки заработали угловой - Ордец пробил во вратаря.

105. Второй подряд угловой - Лещук бьет головой намного выше ворот.

ПЕРЕРЫВ

Начинается четвертый тайм.

106. Мяч разводят с центра горняки.

107. Испанцы провели атаку, но удар Хонни заблокировал Бернард.

108. ГОЛ.. 0:2...

109. Кабраль забил мяч после навеса с углового Хозабеда.

110. Горнякам нужно теперь забивать два гола... Серии пенальти уже точно не будет.

111. Срна не успел к мячу после навеса из глубины поля - от ворот.

112. Замена у "Шахтера" - Борячук вместо Малышева.

113. Предупреждение Гвидетти - грубая игра против Ордеца.

114. У Хонни судорога - сводит ноги, пауза в игре.

115. Мальо не пропустил по флангу Ракицкого, аут.

116. Бонгонда пробил по воротам Пятова из убойной дистанции - вратарь отбил мяч на угловой.

117. Еще один опаснейший момент у Хозабеда - мимо ворот.

118. Мяч у "Сельты" - похоже "Шахтер" смирился с поражением...

Матч окончен.

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