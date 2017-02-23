Лига Европы, 1/16 финала, "Шахтер" - "Сельта" - 0:2: онлайн-трансляция
В Харькове проходит ответный матч первого раунда плей-офф еврокубка.
Сегодня в Харькове состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" примет испанскую "Сельту" из Виго.
Первая игра недельной давности в Виго завершилась победой донецкой команды со счетом 1:0. Таким образом, сегодня горняков устроит ничья или победа с любым счетом. При повторении счета 0:1 будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти. "Сельту" устроит победа с любым другим счетом.
Сегодня "Шахтер" имеет шанс продолжить три серии. Так, донецкая команда выиграла все девять матчей в текущей Лиге Европы - две игры в квалификации, шесть матчей группового этапа и первую игру 1/16 финала в Виго. Кроме того, "Шахтер" не знает поражений уже в 26 поединках во всех турнирах. Команда Паулу Фонсеки ни разу не пропускала в родных стенах в этом розыгрыше.
В свою очередь, "Сельта" уже прервала серию в домашнем матче в Виго, впервые проиграв в нынешнем еврокубковом сезоне на своем поле.
Матч в Харькове начнется в 22.05. ТВ-трансляция - телеканал "Украина".
Добрый вечер!
Стали известны стартовые составы команд:
Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 74. Коваленко Вик., 11. Марлос, 8. Фред, 28. Тайсон, 99. Бланко Лещук
Запасные: 26. Шевченко Н., 2. Бутко, 5. Кучер, 6. Степаненко, 10. Бернард, 41. Борячук, 59. Зубков
Сельта: 1. Серхио Альварес, 2. Мальо, 19. Хонни, 22. Кабраль, 24. Ронкалья, 3. Фонтас, 11. Систо, 18. Васс, 8. Пабло Эрнандес, 9. Гвидетти, 10. Аспас
Запасные: 13. Рубен Бланко, 20. Серхи Гомес, 21. Планас, 16. Хозабед, 5. Диас, 7. Бонгонда, 25. Росси
Матч начинается! Напомним, что "Шахтер" устроит ничья или победа с любым счетом. Поехали!
Матч начался!
1. Мяч с центра поля развели гости.
2. Горняки перехватили мяч, но в атаку не спешат. Контролируют игру в центре поля.
3. И тут же первый опаснейший момент - Тайсон с разворота бьет чуть выше ворот, из выгоднейшей позиции.
4. Еще одна поетнциальная атака - Бланко делает слишком сильный аас в штрафную испанцев, тот улетает за лицевую линию.
5. Ответная атака испанцев - Ордец заблокировал первый удар по воротам Пятова. И тут же опаснейший удар Аспаса - мимо.
6. Срна выбрасывал мяч из-за боковой в близости от ворот соперника, но партнеры неудачно приняли и упустили мяч за линию.
7. Лещук открывался в штарфной, но мяч летел со слишком высокой скоростью, не среагировал аргентинец.
8. Систа мог опасно атаковать ворота соперника, но проиграл борьбу оппонентам у боковой линии.
9. Исмаили и Коваленко разыграли мяч в углу поля, но украинец упустил его в борьбе с соперником за лицевую линию - от ворот.
10. КОВАЛЕНКО!!!! шикарный момент у молодого украинца, но вратарь каким-то чудом отбивает мяч.
11. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко и гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин вместе переживают за отечественный клуб.
12. Предупреждение получает Аспас. Срну взяли в "коробочку" защитники испанцев - штрафной.
13. Ракицкий проигрывает борьбу Ранкальи и не может навесить как следует в штрафную площадь.
14. Ваас подал угловой - Срна отбил мяч челюстью.. Мини-нокдаун для хорвата.
15. И тут же в ответной атаке Срна зарабатывает угловой.
16. Исмаили выигрывает дуэль у Гвидетти и нейтрализует опаснейший момент от испанцев.
17. Идет сумбурная игра с множеством взаимных ошибок.
18. Мальо навешивал в штрафную - Ракицкий головой четко выбивает мяч.
19. Пятов выбил мяч, но тот всех перелетев приземлился возле гокипера Сельты.
20. Ранкальо выбрасывал мяч из аута в штрафную - защитники в борьбе выбивают мяч в аут.
21. Владеют преимуществом в последние минуты испанцы.
22. Фред и Коваленко начинали опасную атаку горняков но потеряли мяч в борьбе с защитниками в центре поля.
23. Теперь Срна пытался начать атаку горняов - защитник легко перехватил мяч.
24. Ракицкий грубо ошибся и Аспас попытался пробить с очень дальней дистанции - не попал в створ ворот.
25. И еще одна ошибка Ракицкого - Гвидетии простреливал вдоль ворот, но Аспас не смог пробить по воротам в борьбе с Ордецем.
26. Предупреждение Ронкалья - грубая игра против Фреда, срыв перспективной атаки.
27. Ракицкий выполнял штрафной - защитники головой выбили мяч.
28. Коваленко в борьбе с защитником бил по воротам из убойной дистанции - неточно.
29. Аспас бил по воротам "Шахтера" - Пятов выбивает мяч на угловой.
30. Эрнандес опасно подавал с фланга - защитники Шахтера с трудом, но выбили мяч.
31. Затяжная атака гостей ни к чему не приводит - мяч в руках у Пятова.
32. Аспас опасно простреливал штрафную - защита горняков вновь на высоте
33. Тайсон внезапно "ракетой" промчался по влангу и скидывал мяч на Фреда - тот не успел к мячу. Хороший ответ горняков.
34. Еще одна фланговая атака горняков - Исмали подает прямо на защитника "Сельты".
35. Предупреждение Лещуку - за разговоры с арбитром.
36. Ракицкий подал штрафной - неудачно, отбились соперники.
37. ТАЙСОН!!! После подачи Исмаили и шикарной обработки третьим касанием пробил по воротам - вратарь перевл мяч на угловой.
38. После розыгырша углового Малышев в борьбе нарушил правила на вратаре соперника.
39. Болельщики зажгли фонарики телефонов - на стадионе шоу
40. Фред бил по воротам с разворота после срезки Коваленко - мимо ворот.
41. Атака испанцев заканчивается фолом в нападении. Аспас "подсел" под соперника.
42. ПЯТОВ!!! Шикарный сэйв после удара Аспаса. Великолепная реакция голкипера.
43. Еще одна атака "Сельты" - Хонни вне игры.
44. Мальо в борьбе с Исмаили зарабатывает аут для "Сельты".
45. Ронкалья бросатет из аута - неудачно. От ворот введет мяч Пятов. Вмзуально мяч ушел за линию от головы Малышева.
ПЕРЕРЫВ
Второй тайм начался
46. Мяч вводят в игру горняки. Замен в перерыве тренеры не делали.
47. Срна ошибся в пасе с фланга и не смог начать потенциально опасную атаку горняков.
48. Теперь Тайсон пытался навесить - мяч от защитника попал к вратарю "Сельты".
49 Ордец грцбо нарушил правила в центре поля - арбитр обошелся без карточки для игрока горняков.
50. "Сельта" подаал штрафной - арбитр оши бочно фиксирует оффсайд у Мальо, тот находился на однйо линии с Исмаили.
51. Срна низом простреливал в штрафную испанцев с фланга - мяч застрял в частоколе ног испанцев.
52. Систо опасно подавал угловой - Пятов выбил руками мяч.
53. Еще одна опаснейшая подача штрафного с фланга у "Сельты" - Ронкалья нарушил правила в верховой борьбе.
54. Ответ горняков прерывается неточным пасом Тайсона в штрафную.
55. ФРЕД!!!! Шикарный момент у бразильца - бьет прямо во вратаря.
56. Следом еще один опасный момент запорол Коваленко...
57. ЛЕЩУК!!!! Еще один опаснейший момент "Шахтера" прервыает своей великолепной игрой вратарь Альварес.
58. Замена у Сельты - Хозабед вместо Ронкалья.
59. КОВАЛЕНКО... забивает гол из вне игры. Виной всему касание мяча Бланко.
60. Лещук головой пытался замкнуть навес с фланга - удар прямо во вратаря.
61. Полное преимущество у горняков в последние минуты, момент за моментом.
62. АСПАС!!!! Два подряд шикарных момента в течение нескольких секунд у "Сельты" - оба раза на высоте Пятов.
63. Предупреждение Хонни - грубая игра.
64. А сейчас Хонни проигрывает борьбу в углу поля защитнику горняков - от ворот.
65. Марлос на скорости вошел в штрафную и упустил мяч в борьбе с защитниками.
66. Еще один удар Аспаса - далеко не такой опасный. Пятов легко ловит мяч.
67. Удар Бланко заблокировали защитники.
68. Срна подал угловой - прямо на ногу защитнику "Сельты".
69. Аспас и Систо разыграли комбинацию, но решающий удар нанести так и не смогли.
70. Васс решился на удар с дадльней дистанции - прямо в руки Пятову.
71. Лещук в ответной атаке ударил по воротам Альвареса - вратарь на месте.
72. Замена у "Шахтера" - Степаненко вместо Коваленко.
73. Ваас и Хонни по очереди атаковали ворота Пятова - оба не смогли как следует подстроиться под мяч.
74. После навеса испанцев из глубины поля Срна в борьбе с соперником головой переправил мяч вратарю.
75. Хонни забрасывал мяч с фланга - Исмаили выбил его на угловой.
76. После навеса с углового защитники "Шахтера" выбили мяч. Вторая волна атки завершается ударом Аспаса, прямо в руки Пятова.
77. Ракицкий выбивает мяч на угловой после очередного навеса "Сельты".
78. Систо подает - Бланко выбивает мяч.
79. В ответной атаке Марлос не перебросил мяч через голову Вааса.
80. Замена у "Сельты" - Бонгонда вместо Васса.
81. Навес Систо с углового - мяч внов выбили защитники горняков.
82. Горняки могдли начать быструю контратаку, но также упустили мяч.
83. Замена в "Шахтере" - Бернард вместо Тайсона.
84. Гивдетти делал острый пас на Систо, тот фолит в борьбе с Исмаили.
85. Замена у "Сельты" - Росси вместо Систо
86. Тут же опаснейший момент у Росси - Срна в последний момент перевел мяч на угловой.
87. Гвидетти пробивал - мимо ворот.
88. Марлос ворвался в штрафную соперника, но проиграл борьбу защитнику.
89. Аспас подавал со штрафного - очень неточно, мяч улетает за линию ворот.
90. Пенальти в ворота "Шахтера"
90+1. Гол Аспаса- 0:1
90+2. Предурпеждение Ракицкому. Гвидетти "нырнул" перед ногами Пятова - пенальти не было.
90+3. Фонсека буйствует в технической зоне. Решение о назначении пенальти вызвало эмоции.
90+4. Предупреждение Фреду - грубая игра.
Основное время окончено. Впереди - дополнительное...
Третий тайм начался
91. Мяч вводят в игру испанцы. Горняки перехватывают мяч и сразу же идут в атаку. Срна подает с фланга и попадает в защитника - угловой.
92. Подал Срна штрафной - испанцы отбились.
93. Еще одна атака горняков - Лещук бьет по воротам - прямо в руки Альвареса.
94. Гвидетти опасно прошел по флангу, но, в последний момент, в борьбе с Исмаили потерял мяч.
95. Лещук мчался к воротам соперника, но Кабраль свел его усилия на нет - выбил мяч далеко на чужую половину поля.
96. Небольше затишье в игре.. Силы команд не безграничны.
97. Срна подает со штрафного - вновь на голову защитника. Не удается хорвату высоко поднять мяч.
98. Хозабед нарушает правила в центре поля.
99. Горняки несколько раз подряд выводят мяч из аута и соперник вновь возвращает его за боковую.
100. "Сельта" водит мяч в центре поля...
101. И опаснейший момент у Росси - защитники оперативно среагировали.
102. Еще одна атака "Сельты" - Гвидетти бьет намного выше ворот.
103. Опаснейшая контратака "Шахтера" - Бернард по мнению арбитра подыграл себе рукой... Судейская бригада поражает некоторыми своими решениями.
104. Горняки заработали угловой - Ордец пробил во вратаря.
105. Второй подряд угловой - Лещук бьет головой намного выше ворот.
ПЕРЕРЫВ
Начинается четвертый тайм.
106. Мяч разводят с центра горняки.
107. Испанцы провели атаку, но удар Хонни заблокировал Бернард.
108. ГОЛ.. 0:2...
109. Кабраль забил мяч после навеса с углового Хозабеда.
110. Горнякам нужно теперь забивать два гола... Серии пенальти уже точно не будет.
111. Срна не успел к мячу после навеса из глубины поля - от ворот.
112. Замена у "Шахтера" - Борячук вместо Малышева.
113. Предупреждение Гвидетти - грубая игра против Ордеца.
114. У Хонни судорога - сводит ноги, пауза в игре.
115. Мальо не пропустил по флангу Ракицкого, аут.
116. Бонгонда пробил по воротам Пятова из убойной дистанции - вратарь отбил мяч на угловой.
117. Еще один опаснейший момент у Хозабеда - мимо ворот.
118. Мяч у "Сельты" - похоже "Шахтер" смирился с поражением...
Матч окончен.
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