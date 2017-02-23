"Шахтер" является фаворитом матча с "Сельтой" на котировках букмекеров

Донецкий "Шахтер" является фаворитом матча 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" на котировках букмекерских контор, сообщает специализированный портал Betexplerer.

Читайте такжеНаставник "Шахтера" Фонсека: "Факундо Феррейра точно не сыграет с Сельтой"Портал собрал котировки 26-ти ведущих контор мира, где средний коэффициент на победу горняков составляет 1,63, к 1. В то же время, на ничью можно поставить с коэффициентом 3.96 к 1, а на победу испанской команды - 5.47 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Сельта" начнется в "Харькове" на ОСК "Металлист" в 22.05. ТВ-трансляцию игры проведут каналы "Украина" и "Футбол-1".

Неделю назад, в первом матче в Виго "Шахтер" выиграл со счетом 1:0.