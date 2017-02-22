Лига чемпионов: "Ювентус" обыграл Порту, "Севилья" сильнее "Лестера"
23:46, 22 февраля 2017Футбол
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Завершились первые матчи 1/8 финала в последних двух парах.
"Ювентус" практически гарантировал себе выход в четвертьфинал / Reuters
В Порту и Севилье завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где португальская команда уступила на своем поле итальянскому "Ювентусу", а испанская - обыграла английский "Лестер", сообщает официальный сайт соревнований.
"Ювентус" забил на стадионе "Драгау" в Порту два гола в течение двух минут, в то время как "Севилья" отличилась по разу в каждом тайме, но позволила сопернику забить гол в концовке.
Ответные матчи в этих парах состоятся во вторник, 14 марта.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.
ПОРТУ - ЮВЕНТУС - 0:2
Пьяца, 72 (0:1), Алвес, 74 (0:2)
СЕВИЛЬЯ - ЛЕСТЕР - 2:1
Сарабия, 25 (1:0), Корреа, 62 (2:0), Варди 73 (2:1)
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