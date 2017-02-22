Лига чемпионов: "Ювентус" обыграл Порту, "Севилья" сильнее "Лестера"

В Порту и Севилье завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где португальская команда уступила на своем поле итальянскому "Ювентусу", а испанская - обыграла английский "Лестер", сообщает официальный сайт соревнований.

"Ювентус" забил на стадионе "Драгау" в Порту два гола в течение двух минут, в то время как "Севилья" отличилась по разу в каждом тайме, но позволила сопернику забить гол в концовке.

Ответные матчи в этих парах состоятся во вторник, 14 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи.

ПОРТУ - ЮВЕНТУС - 0:2

Пьяца, 72 (0:1), Алвес, 74 (0:2)

СЕВИЛЬЯ - ЛЕСТЕР - 2:1

Сарабия, 25 (1:0), Корреа, 62 (2:0), Варди 73 (2:1)