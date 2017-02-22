Наставник "Шахтера" Фонсека: "Факундо Феррейра точно не сыграет с Сельтой"

Наставник донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека провел традиционную предматчевую пресс-конференцию перед игрой с испанской "Сельтой", где отметил решимость своей команды и желание побеждать, сообщает Sport.ua.

«Шахтер» выходит на поле с одним желанием – выигрывать. Мы выиграли в Испании, но нам еще предстоит 90 сложных минут, чтобы пройти дальше. Уверен, что «Сельта» будет бороться весь матч, и попытается добиться того, что мы добились в Виго. «Сельта» забивала во всех выездных матчах Лиги Европы. Это опасный соперник, поэтому мы должны быть на высоком уровне. Чтобы пройти дальше мы должны показать максимум наших возможностей. Должны показывать атакующий футбол, должны быть опасными и должны вместе", - отметил Фонсека.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека после матча с "Сельтой": Еще ничего не решено«Удивил ли последний матч «Сельты»? Нет. Я видел все матчи «Сельты» за последнее время. Одна игра не изменит моего мнения об этой команде. Тренер дал поиграть тем игрокам, которые не будут играть против нас. Я не раз говорил: «Сельта» очень сильна. Еще до жеребьевки я отмечал, что любая испанская команда может добиться хороших результатов в еврокубках. Это и «Реал», и «Барселона», и «Атлетико» и «Сельта». Мы уважаем «Сельту» и понимаем, насколько соперник силен. Но в то же время верим в свои силы», - подчеркнул тренер.

«Понимаю, что погода не совсем хорошая. Поле сейчас нормальное. Надеюсь, что и после нашей тренировки, и тренировки «Сельты» оно будет в хорошем состоянии», - отметил Фонсека.

Говоря о кадровых потерях в команде, Фонсека заметил: «Сыграет ли Факундо Ферейра? Нет. Шансов на это нет. Он с нами еще не тренировался и не готов выйти на поле»

«Бланко-Лещук? Я доволен, что Бланко пришел в нашу команду. Он забил свой мяч в первой официальной игре за «Шахтер». Он постепенно адаптируется, привыкает к команде, а команда – к нему», - сказал Фонсека.

Как сообщал УНИАН, «Шахтер» - «Сельта» состоится 23 февраля в Харькове на ОСК «Металлист». Начало встречи в 22.05.

Первый матч в Виго завершился со счетом 1:0 в пользу донецкой команды.