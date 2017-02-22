"Штутгарт" отдал украинского полузащитника в аренду чешскому клубу

15:10, 22 февраля 2017
Футбол
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Борис Тащи продолжит карьеру в "Зброевке" из Брно.

Тащи нашел себе новый клуб в чешской лиге / fczbrno.cz

Украинский полузащитник Штутгарта Борис Тащи отдан в аренду чешскому клубу "Зброевка" из Брно, сообщает официальный сайт чешской команды.

Игрок будет выступать за "Зброевку" до конца сезона. 

В текущем сезоне Тащи сыграл за "Штутгарт" 7 матчей, в которых отличился 1 голом. Всего же за немецкий клуб украинец сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. 

Новый клуб Тащи борется за сохранение прописке в чемпионате Чехии. "Зброевка" занимает 13 место с отрывом от зоны вылета в 3 очка.

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