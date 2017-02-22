"Шахтер" перед матчем Лиги Европы в Харькове встретил новый автобус

В Харькове, перед матчем 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты" игроков донецкого "Шахтера" встречал клубный автобус в обновленном дизайне, сообщает официальный сайт клуба.

Внешний вид транспортного средства напоминает стилистику фасада «Донбасс Арены», где изображены футболисты. Визуально автобус выглядит, будто выполнен из угля, а логотип «Шахтера» и шахтерские молотки – из раскаленного угля. Также на корпусе клубной машины появились изображения и годы завоевания «горняками» трофеев.

Интересно, что никто из игроков о новинке не знал. Выйдя из терминала аэропорта, футболисты были приятно удивлены новым обликом клубной машины.

– Очень понравился дизайн нашего автобуса! – делится впечатлениями голкипер «Шахтера» Андрей Пятов. – Всегда что-то новое – к лучшему. Помимо прочего, такое оформление подчеркивает историческую принадлежность нашего клуба к угольной промышленности. Честно, для нас это стало сюрпризом.

Как сообщал УНИАН, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Сельта» состоится 23 февраля. Начало в 22:05. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 1».