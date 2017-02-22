Украинский футболист Пилявский перешел в аренду в "Зарю" из российского "Рубина"
Защитник будет выступать в составе «Зари» на правах аренды один год.
В расположение луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах в Турции прибыл защитник Андрей Пилявский, сообщает пресс-служба клуба.
Достигнута договоренность между луганской «Зарей» и казанским «Рубином», которому принадлежат трансферные права на футболиста о том, что Андрей продолжит свою карьеру в составе нашего клуба. Защитник будет выступать в составе «Зари» на правах аренды сроком на один год.
Напомним, что Андрей Пилявский уже выступал в составе «Зари», перейдя в команду в сезоне 2014/2015. За это время футболист провел в футболке «черно-белых» 32 матча в чемпионате, 4 игры в Кубке страны и 4 матча в Лиге Европы.
После ухода из «Зари» Андрей играл в «Рубине», а также 8 матчей провел в составе полтавской «Ворсклы».
Выступать в «Заре» украинский футболист будет под 99-м номером.