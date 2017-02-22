Тренер "Ман Сити" Гвардиола: Если мы не забьем в Монако, то вылетим из Лиги чемпионов

Испанский наставник английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Монако", сообщает официальный сайт УЕФА.

«Этот матч стал праздником и для болельщиков, которые пришли на стадион, и для тех, кто смотрел игру дома. Монако сегодня подтвердил, что является очень хорошей командой. Я очень доволен сегодняшним результатом, мы все еще в игре. Такие матчи помогают клубу сделать очередной шаг вперед», - отметил Гвардиола.

«Теперь мы отправимся в Монако, где нам нужно будет забивать как можно больше. Если мы не сможем забить в гостях, то вылетим из турнира. Отыграться со счета 1:3 было бы очень сложно психологически, но Кабальеро отразил пенальти. Это была удивительная игра. Мы были хороши в атаке, но, конечно, нам нужно улучшать свою игру», - добавил тренер.

Как сообщал УНИАН, матч в Манестере завершился победой хозяев поля со счетом 5:3.