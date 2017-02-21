Лига чемпионов: "Ман Сити" выиграл у "Монако" в матче с восемью голами, "Атлетико" у "Байера" - с шестью

В Манчестере и Леверкузене состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает официальный сайт соревнований.

Обе игры оказались сверхрезультативными.

Читайте такжеПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов"Манчестер Сити" выиграл дома у "Монако" со счетом 5:3. По ходу игры англичане открыли счет, потом проигрывали 1:2 и 2:3, но сумели забить три гола подряд.

"Байер" в Леверкузене проиграл "Атлетико" из Мадрида 2:4. Гости выигрывали 0:2 после первого тайма, затем 1:3, а после второго гола хозяев, забили свой четвертый.

Ответные матчи в этих парах состоятся 15 марта.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МОНАКО - 5:3

Стерлинг, 26 (1:0); Фалькао, 32 (1:1); Мбаппе-Лоттин, 40 (1:2); Агуэро, 58 (2:2); Фалькао, 61 (2:3); Агуэро, 71 (3:3); Стоунз, 77 (4:3); Сане, 82 (5:3)

БАЙЕР - АТЛЕТИКО - 2:4

Сауль, 17 (0:1), Гризманн, 26 (0:2), Бельараби, 49 (1:2), Гамейро, 59 - с пенальти (1:3), Савич, 67 - в свои ворота (2:3), Торрес, 86 (2:4)