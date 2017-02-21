Игроки "Сельты" Мальо и Гвидетти примут участие в ответном матче ЛЕ с "Шахтером"

Правый защитник Сельты Уго Мальо и форвард Джон Гвидетти восстановились от травм и смогут сыграть ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против Шахтера, сообщает SportArena со ссылкой на официальный сайт клуба.

Читайте также"Сельта" перед матчем Лиги Европы с "Шахтером" будет жить в гольф-клубеУ Гвидетти были проблемы с голеностопом, а у Мальо — с пахом. Оба игрока пропустили в выходные матч чемпионата Испании с "Осасуной" (3:0). Сегодня Мальо и Гвидетти тренировались по индивидуальной программе, но завтра уже вернутся в общую группу.

25-летний испанец Мальо в текущем сезоне является основным правым защитником и капитаном Сельты, отличившись 2 голами в 27 матчах во всех турнирах, а 24-летний швед Гвидетти забил 7 мячей в 26 поединках.

Как сообщал УНИАН, ответный матч "Шахтер" — "Сельта" состоится в Харькове в четверг, 23 февраля.

Первая игра завершилась победой Горняков со счетом 1:0. Победный гол в составе украинской команды забил Густаво Бланко-Лещук.