"Динамо" перевело в дубль нападающего Гладкого

Киевское "Динамо" больше не рассчитывает на форварда Александра Гладкого и перевело его в дубль, сообщает SportArena со ссылкой на собственные источники.

На днях в "Динамо" поступило предложение от российских "Крыльев Советов" (Самара) о трансфере Гладкого. Самарский клуб был готов как выкупить форварда, так и взять его в аренду, но футболист ответил отказом. Такое положение дел не устроило киевлян, которые не рассчитывают на Гладкого, поэтому было принято решение отправить его в дубль. По информации издания, предложение "Крыльев Советов" до сих пор остается в силе.

Читайте также"Динамо" отправилось на первый сбор в зимнее межсезонье в ИспаниюРанее, этой зимой турецкие СМИ активно сватали Гладкого в один из клубов местной Суперлиги, где интерес к нему якобы проявляли "Фенербахче", "Аланьяспор" и "Истанбул Башакшехир". Однако форвард решил поехать на тренировочные сборы с "Динамо", чтобы попробовать закрепиться в основной обойме команды.

Александр Гладкий перешел в "Динамо" летом минувшего года из "Шахтера" на правах свободного агента. В 11 матчах текущего сезона во всех турнирах 29-летний форвард не сумел отличиться результативными действиями.

В настоящее время в основной обойме команды Сергея Реброва есть нападающие Жуниор Мораес, Артем Беседин и Роман Яремчук, вернувшийся из "Александрии", где он провел первую часть сезона на правах аренды.

Действующий контракт Гладкого с "Динамо" рассчитан до лета 2019 года.

Ранее он также защищал цвета "Днепра", "Карпат", ФК "Харьков" и "Металлиста". За сборную Украины на его счету 1 гол в 11 играх.