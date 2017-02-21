Сборная Украины может провести товарищеский матч против команды Албании

Тренерский штаб сборной Украины рассматривает вариант проведения контрольного матча 28 марта этого года, через четыре дня после поединка отборочного турнира ЧМ-2018 против Хорватии, сообщает" Футбол Украина.

Соперник в спарринге пока не известен, но, не исключено, что им станет сборная Албании. Причем встреча, если таковая будет, скорее всего, состоится на нейтральном поле.

Отметим, что 28 марта в календаре ФИФА является игровым днем.

Окончательное решение Шевченко и его помощники примут в конце недели.