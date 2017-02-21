Голкипер клуба пятого английского дивизиона перекусил во время матча с "Арсеналом" на Кубок (видео)
13:11, 21 февраля 2017Футбол
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Уэйн Шоу съел то ли сэндвич, то ли кусок пирога.
Шоу успел и прибраться на скамейке запасных перед игрой, и поесть во время матча / twitter.com/EPLBible
Запасной голкипер клуба пятого английского дивизиона "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу подкрепился во время матча 1/8 финала Кубка Англии против "Арсенала", сообщает Апостроф.
45-летний Шоу, который весит 125 кг, проголодался к концу матча и, находясь на скамейке запасных, съел то ли сэндвич, то ли большой кусок пирога.
"О, это лучший повтор вечера", "Он заслуживает звания игрока матча за это", - пошутили английские комментаторы во время трансляции.
Стоит отметить, что перед игрой Шоу пропылесосил территорию возле скамеек запасных. А в перерыве запасной вратарь успел побывать в баре.
Матч Кубка Англии "Саттон" - "Арсенал" завершился победой лондонской команды, 0:2.
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