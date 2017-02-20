"Сельта" перед матчем Лиги Европы с "Шахтером" будет жить в гольф-клубе

Соперник донецкого «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы испанская "Сельта" будет жить в отеле Superior Golf and Spa Resort, который находится на территории одноименного гольф-клуба, сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Шахтер".

Команда из Виго прилетит в Харьков за день до матча - 22 февраля. Самолет ожидается в местном аэропорту в 14.00. Улетит из Харькова команда сразу же после игры, в ночь на 24-е февраля.

Клуб из Виго заказал полицейский эскорт - из аэропорта в отель, из отеля на стадион (на тренировку и матч) и обратно, а также после игры из стадиона в аэропорт.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека после матча с "Сельтой": Еще ничего не решеноПоселится команда и официальные представители в пятизвездочном Superior Golf and Spa Resort, что в 15 км от стадиона «Металлист» и 15 минутах езды от центра Харькова.

Команда заказала шесть транспортных средств - три автобуса и три "минивэна". Автобус для команды, специальный автобус для багажа и автобус для прессы, а также "минивэны" - для менеджмента команды, Директоров клуба и ВИП-персон.

Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля. Начало встречи в 22.05.

Как сообщал УНИАН, в первом матче "Шахтер" обыграл "Сельту" в Виго со счетом 1:0.