Игрок "Шахтера" Матвиенко перешел в аренду в "Карпаты"

Футбольный клуб «Карпаты» арендовал защитника «Шахтера» и молодежной сборной Украины Николай Матвиенко, сообщает официальный сайт "зелено-белых".

Ближайшие полгода 20-летний игрок проведет во Львове.

В «Карпатах» Матвиенко будет выступать под 22-м номером.

Матвиенко родился 2-го мая 1996-го года в Саках (Крым). Воспитанник донецкого «Шахтера» (в клубе – с сентября 2009-го года). За команду U-19 дончан провел 53 матча, забил 4 гола. В составе «молодежки» «Шахтера» сыграл 31 матч, отметился одним забитым голом.

В Лиге Пари-Матч дебютировал 3-го октября 2015-го года. Всего в элитном дивизионе провел 2 поединка. Выступал за «горняков» в Кубке Украины и Лиге Европы.

Обладатель Кубка и Суперкубка Украины, финалист Юношеской Лиги чемпионов УЕФА.

Играл за юношеские и молодежную сборную Украины.