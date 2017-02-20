В 2016 году ФК "Шахтер" заплатил 426 миллионов гривен налогов
13:22, 20 февраля 2017Футбол
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Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц.
За пять последних лет клуб пополнил государственный бюджет на 1,36 миллиарда / shakhtar.com
В 2016 году ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов, сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".
Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц.
За пять последних лет клуб пополнил государственный бюджет на 1 миллиард 366 миллионов 474 тысячи гривен.
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