Немецкий "Шальке" хочет выкупить контракт Коноплянки у испанской "Севильи"

Атакующий полузащитник «Севильи» Евгений Коноплянка, на правах арены выступающий за «Шальке», может продолжить защищать цвета немецкого клуба на постоянной основе, сообщает Sportbox.

Руководство команды из Гельзенкирхена собирается выкупить контракт украинца у испанского клуба. Соглашение команды из Андалусии с хавбеком рассчитано до лета 2019 года.

Читайте такжеКоноплянка забил второй гол за "Шальке" в Лиге Европы (видео)— Даже если бы Коноплянки не было в команде, мы бы сказали, что заинтересованы в нём. Мы намерены выкупить его контракт. Коноплянка является важным игроком для нашей команды, — сказал спортивный директор «Шальке» Кристиан Хейдель.

За немецкий клуб Коноплянка отыграл 13 матчей в нынешнем розыгрыше Бундеслиги. На его счету один гол и одна результативная передача.