Шовковский призвал всех переходить на украинский язык (видео)

18:20, 18 февраля 2017
Футбол
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Знаменитый вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский заявил, что считает правильным для украинцев разговаривать на украинском языке.

Шовковский: Мы все должны переходить на украинский язык / Фото УНИАН

Как сообщает FootballHub, на пресс-конференции голкипер рассказал журналистам, что думает на русском, но работает над тем, чтобы полностью перейти на украинский. Именно на украинском Шовковский общается с родителями, отметил он.

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Как сообщал УНИАН, в декабре 2016 года Шовковский заявил о завершении карьеры.

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