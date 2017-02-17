Туркам сложно произнести имя экс-игрока "Зари" Александра Караваева (видео)
14:08, 17 февраля 2017Футбол
695
Первое видео интервью Александра Караваева в качестве игрока турецкого "Фенербахче".
facebook.com/footballhubua
Команда проекта #FootballHub навестила украинского футболиста Александра Караваева в Стамбуле после его первых матчей. Александр уже стал лицом обложки местного спортивного издания, его узнают фаны, но вот правильно произнести его имя им сложно.
Как живется Александру в Турции узнайте больше в видео
Напомним, Александр Караваев - игрок сборной Украины и его контракт принадлежит донецкому "Шахтеру". Однако последние 3 года он играл в аренде за луганскую "Зарю". Сейчас его пригласили на полгода в турецкий "Фенербахче". "Фенербахче" - один из самых известных клубов мира и один из самых мощных в Турции (19 чемпионств).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter