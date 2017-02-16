Чемпионат мира-2026 по футболу могут принять четыре страны - Инфантино

17:10, 16 февраля 2017
Футбол
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Президент ФИФА считает, что для одной страны подобный турнир будет чрезвычайно затратным.

REUTERS

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино считает, что чемпионат мира по футболу 2026 года может провести 3-4 страны, сообщает Reuters.

"Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой,. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Это полностью соответствует программе наследия ФИФА, когда можно объединить три, четыре, может, пять стран. В идеале это должны быть близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения", - говорит Инфантино.

"В будущем следует избегать ситуаций, когда страна вкладывает деньги в строительство арены и при этом не использует ее после турнира", - добавил руководитель ФИФА.

Как сообщал УНИАН, 10 января Совет ФИФА принял решение об увеличении числа участниц турнира до 48 команд. 

По новому формату команды будут разделены на 16 групп по 3 участника в каждой. Две лучшие будут выходить в плей-офф - 1/16 финала. Расширение произойдет на турнире 2026 года. 

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