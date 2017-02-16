Лига Европы, 1/16 финала, "Сельта" - "Шахтер" - 0:1: онлайн-трансляция

Сегодня в Виго состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Сельта" примет на своем поле донецкий "Шахтер", сообщает официальный сайт турнира.

Это будет первый официальный матч для горняков в 2017-м году.

"Шахтер" и "Сельта" сойдутся в очном противостоянии в третий раз в истории. "Сельта" с общим счетом 1:0 одолела "Шахтер" в третьем круге Кубка УЕФА уже далекого сезона 2000/01. Единственный мяч в ответном поединке забил бразилец Катанья. Больше "Сельта" с представителями Украины не встречалась.

"Шахтер" в 23 матчах с испанскими клубами одержал лишь четыре победы при шести ничьих и 13 поражениях. В Испании горняки выиграли дважды при двух ничьих и шести поражениях. "Шахтер" победил "Реал Сосьедад" (2:0 в сентябре 2013 года) и "Барселону" (3:2 в декабре 2008 года).

Перед нынешним матчем шансы двух сильных команд рассцениваются приблизительно одинаково. При этом, обе команды могут продлить свои серии. "Сельта" не проиграла ни одной домашней встречи в этом еврокубковом сезоне. В то же время, "Шахтер" может продлить победную серию в еврокубках до девяти матчей (2 победы в отборочном раунде плей-офф ЛЕ в августе и 6 побед в групповом турнире).

Матч в Виго начнется в 20.00 по киевскому времени.

ТВ-трансляция - телеканал "Украина".

ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!

МЫ НАЧИНАЕМ!!!

Футбольное межсезонье-2017 завершено

Стали известны стартовые составы команд:

Сельта: 1. Серхио Альварес, 2. Мальо, 19. Хонни, 22. Кабраль, 24. Ронкалья, 6. Радоя, 18. Васс, 8. Пабло Эрнандес, 7. Бонгонда, 9. Гвидетти, 10. Аспас

Запасные: 13. Рубен Бланко, 20. Серхи Гомес, 3. Фонтас, 11. Систо, 16. Хозабед, 5. Диас, 25. Росси

Шахтер: 30. Пятов, 33. Срна, 18. Ордец, 44. Ракицкий, 31. Исмаили, 17. Малышев, 11. Марлос, 8. Фред, 28. Тайсон, 9. Дентиньо, 99. Бланко Лещук

Запасные: 26. Шевченко Н., 2. Бутко, 5. Кучер, 66. Марсио Азеведо, 74. Коваленко Вик., 10. Бернард, 41. Борячук

Зрителей на стадионе очень и очень не много. Не в чести в Виго второй по значимости еврокубковый турнир. Что весьма грустно...

Кстати, на ответный матч в Харькове уже продано около 20 тыс. билетов.

Матч начался!

1. Мяч развели с центра поля горняки. Тайсон нарушает правила на Мальо в первой же атаке гостей, на фланге.

2. После розыгрыша штрафного и атаки "Сельта" зарабатівает угловой.

3. Васс подал угловой, горняки отбили навес хорошо сіграв на "втором этаже".

4. Гивдетти не смог продолжить весьма опасную атаку "Сельты" получив травму в столкновении с кет-то из горняков.

5. Пауза в игре - Гвидетти оказывают помощь.

6. Горняки перепасовывают мяч на своей половине поля.

7. В очередной атаке "Сельты" горняки выбивают мяч за лицевую линию - второй углвоой для хозяев поля.

8. ГВИДЕТТИ!!! Отличная позиция, но удар прямо во вратаря. Плюс, положение вне игры у нападающего...

9. Васс простреливал с правого фланга вдоль лицевой линии - Пятов легко забрал мяч.

10. Первая атака "Шахтера": Исмаили простреливал с фланга - защитники заблокировали атаку дончан.

11. Теперь Фред открывался, но передача на него Исмаили так и не дошла, вновь надежны защитники.

12. Теперь Васс пасовал на Гвидетти, но партнеры не поняли друг друга. Плюс, хорошо прочитал комбинацию Ракицкий.

13. Мальо нарушил правила на Тайсоне - штрафной в пользу горняков.

14. Ничем хорошим не закончился этот стандарт для горняков. Мяч у вратаря "Сельты".

15. Горняки потихоньку осваиваются на чужой половине поля, но ничего опасного создать не могут.

16. Гвидетти отдал шикарный пас на Бонгонда, но тот не ударил как следует по мячу - намного выше ворот... Второй опаснейший момент у испанцев.

17. Дентиньо получил серьезную травму руки в центре поля - пауза в игре.

18. Травму игрок "Шахтер" получил в столкновении с Кабралем.

19. Мальо очень опасно подключался в атаку, но "напоролся" на Срну. Запороли испанцы атаку.

20. Горняки никак не могу провести полноценную атаку...

21. Малышев нарушил правила на Аспасе в центре поля. Штрафной для "Сельты"

22. Серия аутов в пользу "Шахтера" позволили команде вплотную подобраться к штрафной соперника.

23. Фред пытался обострить атаку, но Мальо оказался начеку- перехватил мяч.

24. Еще один оффсайд у Гвидетти в потенциальнго очень опасном моменте.

25.В борьбе в воздухе чилиец Эрнандес получил микротравму головы в борьбе с кем-то из горняков.

26. Васс подал со штрафного - горняки отбились.

27. ГООООООЛЛЛЛЛЛ!!! ЛЕЩУККККККК!!! 0:1

28. Ошиблись в защите испанцы - Фред отдал пас на Марлоса, тот вышел один на один, обыграл вратаря, попал прямо в защитника, а на добивании Гутсваво Бланко Лещук был точен.

29. Еще одна опаснейшая атака горняков, которая завершается "срезкой" Срны - попал прямо в защитника.

30. Горняки подхватили мяч и продолжили атаку, но так и не сумели нанести удар по воротам.

31. "Шахтер" уверенно контролирует мяч в центре поля.

32. Грубая ошибка Дентиньо едва не привела к опасной атаке "Сельте". Соперники ошиблись при выполнении навеса с фланга.

33. Аспас подал угловой - Ронкальо бьет головой, мяч пролетатет рядом со штангой.

34. Еще одна опаснейшая атака "Сельты", но Аспас "перемудрил" и не смог отдать точный острый заключительный пас.

35. В ответной атаке "Шахтера" Срна пытался обострить, но вратарь Альварас забрал мяч.

36. Гвидетти вышел на опаснейшую позицию - Пятов продемонстрировал отличную реакцию.

37. В очередной атаке Фред выходил один на один с вратарем, но отпустил от себя мяч. Открытая игра пошла.

38. Гвидетти ворвался в штрафную и пасом словно искал партнеров... Не нашел.

39. Срна пытается что-то доказать арбитру на правах капитана. Судья непреклонен в своем решении.

40. Предупреждение получает Ордец - грубая игра.

41. Васс пробивает штрафной - намного выше ворот.

42. Мальо пасом по флангу пытался начать атаку испанцев, защитники легко прервали эту атаку.

43. Лещук после верховой борьбы с соперником получил травму лица. Вроде как отмашка была. Но судья не показал желтую карточку испанцу.

44. Бонгонда подавал с фланга в очередной атаке "Сельты" - Пятов легко забрал мяч.

45. Исмаили потерял мяч и упал в борьбе с защитниками на фланге, при попытке начать атаку.

Арбитр добавил 2 минуты

45+1. Мальо выбивает мяч в аут ошибшись при передаче в атаке "Сельты".

45+2. Дентиньо в борьбе с защитником пытался пробить - мяч полетел намного выше ворот. Защитник вроде задел по ноге игрока "Шахтера. Фонсека негодует, но пенальти нет и в помине.

45+3. Гвидетти едва не забил гол на исходе тайма - защитники выбили мяч.

Первый тайм окончен

Второй тайм начался

46. Испанцы развели мяч с центра поля.

47. Показли предупреждение Срне - за споры с арбитром.

48. Фред нарушил правила в центре поля в борьбе с соперником.

49. Тепер Фреда сбивают на фланге у ворот "Сельті" - опасный штрафной для горняков.

50. Ракицкий подал штрафной - защитники без труда выбили мяч.

51. Коваленко пошел в атаку, но потерял мяч в борьбе с соперниками на угул поля вблизи штрафной испанцев.

52. Атака испанцев, в которой был невнятный навес с фланга - Пятов легко забрал мяч.

53. Тайсон совершил великолепный проход, по ходу которого смещался с фланга в центр - пробил выше ворот.

54. Исмали опасно простреливал в штрафную - вратарь перехватил мяч.

55. В ответной атаке испанцев Бонданда попадает в защитника. Опасный удар был.

56. Опаянейшая атака у горняков получилась - последний пас Марлоса на Срну был чересчур сильным, мяч вышел за лицевую линию.

57. Хозяева подали штрафной, горняки взяли и числом, и умением. Практически все были в своей штрафной и отбились.

58. Замена у "Сельты" - Систо вместо Бонгонда.

59. Гвидетти оказался на опасной позиции, но зачем-то пырнул мяч пяткой, вместо того, чтобы полноценно пробить. Повезло горнякам.

60. "Сельта" прехватила преимущество и в последние минуты мощно атакует.

61. На Гивдетти нарушили правила горняки, опасный штрафной для испанцев.

62. Систо подал штрафной - Пятов кулаком перевел мяч на угловой.

63. Разыграли мяч после подачи углового испанцы - Кавраль пробил намного выше ворот.

64. ГВИДЕТТИ!!! Шикарный момент уфорварда "Сельты", который едва не воспользовался ошибкой Пятов - мяч полетел выше ворот.

65. Череда взаимных ошибок в центре поля приводит к тому, что мяч остается у испанцев.

66. Предупреждение получает Радойя - грубая игра против Тайсона

67. "Маленькие футбольные хитрости" горняков выводят из себя публику в Виго. Пятов прибежал к центру поля вводить мяч в игру со штрафного.

69. Пятов получает мяч в штрафной в окуржении трех соперников и спокойно выбивает его в центр поля.

70. Гвидетти безуспешно преследовал защитников "Шахтера", но те не ошиблись, спокойно доведя мяч до Пятова.

71. Предупреждение Вассу - грубая игра против Тайсона. "Собирает" бразилец горчичники для соперника.

72. Гвидетти орвался в штрафную горняков и упал в столкновении с Ракицким - судья не назначает пенальти.

73. Замена в "Сельте" - Хозабед вместо Радойя.

74. Предупреждениа Аспасу и Малышеву - неспортивное поведение.

75. Фред нарушает правила на игроке "Сельты" - опасный штрафной.

76. Систо подает - защитники выбили мяч. И тут же горняки попытались убежать в контратку. Неудачно.

77. Испанцы провели еще одну потенциально опасную атаку, но после навеса от боковой линии, мяч в воздухе уходит за пределы поля.

78. Систо заработиал угловой в борьбе с защитниками "Шахтера".

79. Систо подал уголовой, после розыгрыша мяча Хозабед бьет мимо.

80. Предупреждение Ракицкому - очень грубая игра и очень опасный штрафной для соперника.

81. Систо не смог пробить из выгоднейшей позиции по центру поля - мяч свалился с ноги.

82. Кастро навешивал мяч в штрафную на Гвидетти - Пятов уверенно забрал мяч в руки.

83. Систо подал с фланга - неточно.. Мяч улетатет за боковую линию.

84. Замена у "Шахтера" - Бернард вместо Тайсона.

85. Замена у "Сельты" - Росси вместо Гвидетти

86. Систо неуклюже сыграл у бровки и выпустил мяч в аут. Лишил свою команду шанса на очередную атаку.

87. Аспас бьет из-за пределов штрафной - очень сильно. Мяч пролетает выше ворот.

88. Горняки легко контролируют мяч на своей половине поля. Испанцы не могут ничего поделать...

89. Систо проиграл борьбу за мяч Фреду в углу поля.

90. Против Марлоса нарушили правила в углу поля, напротив штрафной площади "Сельты".

4 минуты добавил арбитр.

90+1. После розыгрыша штрафного Фред пробил - намного выше ворот.

90+2. Мяч попал в руку кого-то из горяков. Штрафной для хозяев поля.

90+3. Замена у "Шахтера" - Азеведо вместо Марлоса

90+4. Неудачно разыграли штрафной испанцы... Мяч в руках у Пятова.

МАТЧ ОКОНЧЕН!

Всех с победой!!

"Шахтер" очень близок к выходу в 1/8 финала Лиги Европы