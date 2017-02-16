Украинским болельщикам будет выделено 4 тысячи билетов на матч отбора ЧМ-2018 с Хорватией

Украинским фанам будет предоставлена возможность купить 4000 билетов на матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 по футболу Хорватия - Украина, сообщил вице-президент ФФУ Олег Шкреба Sport.ua.

По регламенту гостям предоставляется 5 процентов мест на стадионе. «Максимир» вмещает 35123 места, соответственно, гостевая квота должна составить 1756 мест. А фанам сборной Украины предоставляют 4000 мест.

Читайте такжеСборная Украины обыграла Финляндию и вышла на второе место в отборе ЧМ«Дело в том, что на «Максимире» специфические по своей вместимости трибуны, - утверждает Олег Шкреба. - Гостевая трибуна вмещает 4000 зрителей. Фанов хозяев «досаживать» на эту трибуну не стоит в целях безопасности. Поэтому вся трибуна будет в распоряжении украинских болельщиков».

Цена билетов в гостевой сектор для украинских фанов станет известна, скорее всего, на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, матч Хорватия - Украина состоится в Загребе 24 марта.