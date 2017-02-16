Российские фанаты пообещали устроить англичанам "фестиваль насилия" на ЧМ-2018

Российские футбольные фанаты пообещали устроить для английских болельщиков "фестиваль насилия" на чемпионате мира - 2018, который пройдет в России, сообщает Чемпион со ссылкой на Guardian.

Как пишет издание, эти заявления были сделаны для документального фильма "Армия российских хулиганов", который вскоре будет показан на BBC.

"Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого - то - "фестиваль насилия", - сказал один из героев ленты.

Читайте такжеВ Екатеринбурге сломались часы отсчета дней до чемпионата мира 2018 по футболуНапомним, что во время чемпионата Европы 2016 года во Франции неоднократно происходили драки между российскими и английскими болельщиками.

Также сообщалось, что с российской стороны в этих драках принимали участие бывшие спецназовцы и спортсмены.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира-2018 по футболу должен состояться в России. Несмотря на все протесты мирового сообщества из-за действий РФ на международной арене, в частности, аннексии украинского Крыма и конфликта на Донбассе, ФИФА никак не может решится отобрать у РФ право проведения турнира.