Букмекеры не видят фаворита в матче "Сельта" - "Шахтер"

Аналитики букмекерских контор не считают фаворитом какую-либо из команд в паре "Сельта" - "Шахтер" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает специализированный портал Betexplorer.

На портале приводятся данные 26 ведущих букмекерских контор мира, которые отдают "Сельте" минимальное преимущество.

Читайте такжеТренер "Шахтера" Фонсека: "Мы ожидаем очень сложной игры, "Сельта" опытна и агрессивна"Средний коэффициент на победу испанцев составляет 2,62 к 1, в то время как на победу "Шахтера" - 2,70 к 1, а на ничью - 3,29 к 1.

Как сообщал УНИАН, первый матч 1/16 финала Лиги Европы "Сельта" - "Шахтер" состоится в четверг, 16 февраля. Начало игры в 20.00 по Киеву.