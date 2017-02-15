Лига чемпионов: "Бавария" разгромила "Арсенал", "Реал" сильнее "Наполи"

В Мюнхене и Мадриде состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в которых "Бавария" разгромила лондонский "Арсенал", а "Реал" оказался сильнее "Наполи", сообщает официальный сайт турнира.

"Бавария" выиграла со счетом 5:1, "Реал" - 3:1.

Ответные матчи в этих парах ссотоятся 7 марта в Лондоне и Неаполе, соответственно.

БАВАРИЯ - АРСЕНАЛ - 5:1

Роббен, 11 (1:0). Санчес, 30 (1:1). Левандовски, 53 (2:1). Алькантара, 56 (3:1). Алькантара, 63 (4:1). Мюллер, 88 (5:1)

РЕАЛ МАДРИД - НАПОЛИ 3:1

Инсинье, 8 (0:1), Бензема, 18 (1:1), Кроос, 49 (2:1), Каземиро, 54 (3:1)