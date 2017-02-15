Зозуля "готов идти в "Днепр" пешком"

Украинский форвард «Бетиса» Роман Зозуля, оставшийся без игровой практики из-за обвинений в неонацизме со стороны фанатов «Райо Вальекано», поделился планами на будущее в интервью FootballHub.

«Мне нужно играть. Я понимаю, что, если я не буду играть, через полгода мне будет очень тяжело. Всем будет хорошо, если у меня будет игровая практика. Есть еще вариант, что я могу вернуться в «Днепр», как в первую команду, за которую я был заявлен по ходу сезона. Один вариант, чтобы я играл эти пять месяцев – вернуться в «Днепр». Но, как мы знаем, на «Днепр» наложены санкции. Я еще не знаю, что там.

Читайте такжеИгроки Бетиса вышли на матч с Валенсией в футболках "Мы все Зозуля"Если будет хотя бы малейшая вероятность того, что можно вернуться в «Днепр», то я, конечно же, готов. За эту эмблему я готов биться. Я бы уже пешком туда пошел. В Днепре был праздник футбола, был забит стадион, мы играли против «Наполи», против ПСВ. Это было очень здорово, город жил футболом. Хочется, чтобы эта команда жила», – сказал Зозуля.

Как сообщал УНИАН, 31 января Зозуля перешел из "Бетиса" в аренду в другой испанский клуб "Райо Вальекано" из Мадрида. Однако, позже он был вынужден уйти из этой команды из-за агресивно настроенных фанатов, которые обвинили Зозулю в нацизме.