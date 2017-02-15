1+1 медиа запускает мультиплатформенный проект FootballHub

Сегодня, 15 февраля, 1+1 медиа запускает новый проект для социальных сетей - FootballHub. Он станет новым этапом развития футбольной журналистики в Украине: проект объединит все виды СМИ.

Уникальность проекта заключается в том, что на проекте будет собственное видеопроизводство, онлайн-стримы, обзоры от топовых блогеров, ежедневные эксклюзивы, кроме того большой акцент будет делаться на оформлении информации.

На проекте будут работать журналисты с опытом работы в сфере от 5 лет, которые имеют доступ к самым известным и влиятельным людям из сферы, что будет гарантировать эксклюзивную информацию на платформе. Журналисты FootballHub будут присутствовать практически на всех матчах, поэтому зрители смогут получать уникальный контент, в том числе, из-за кулис – все то, что не попадает на телевидение. Лицами проекта станут ведущие телеканала «2+2» Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Проект будет состоять из 15 разнообразных и часто неожиданных рубрик.

«Антиэксперт»: размышления о последних главные футбольные новости «антиексперта» - обычного человека из села, которая увлекается футболом.

«ЛоLiga»: авторская рубрика Александры Лободы о около футбольных фешн и гламур.

«What'S Up?»: рубрика спортивного комментатора «2+2» Владимира Кобелькова. Это откровенный разговор со звездной личностью, которую автор знает лично, в легком формате.

«Ромарио Бебето»: рубрика Романа Бебеха. Пространное интервью в неформальной обстановке.

«Old School»: ежедневная рубрика о выдающихся событиях в украинском футболе, основанная на эксклюзивном архивном видео.

«Комментарий на все 100»: еженедельная рубрика. Особое (обычно смешное) видео, которое будут комментировать сами читатели. Команда выбирает лучший комментарий – победитель получает приз.

«Судья арбитров»: рубрика Константина Андриюка и приглашенных экспертов. Это своеобразный рейтинг судейских решений прошлого тура.

«Food Ball»: кулинарная рубрика Евгения Зинченко. Автор и герой (профессиональный футболист) готовят блюдо и говорят о важности здорового питания.

«Спроси!»: зрителям предлагается записать свой вопрос до звезды. Команда проекта выбирает лучшие и делает небольшое интервью из вопросов, которые поставили исключительно посетители ресурсов FootballHub.

«U-10»: ответы маленьких футболистов на серьезные футбольные вопросы.

«Oh My God»: хит-парад самых интересных моментов недели.

«Футбольный на голову»: видео-рубрика. Викторина с футболистом вроде шоу «Первый миллион».

«Проблематика»: зрители присылают видео, демонстрирующие социальные проблемы связаны с футболом – плохие условия, поля и тому подобное. Команда публикует информацию о наиболее острых проблемах и в дальнейшем эта тема может перерасти в полноценное расследование.

«Анкета»: графическая рубрика. Это будут эксклюзивные анкеты футболистов, которые они заполняют лично во время интервью.

«Цитата»: графическая рубрика. Графически оформленный крылатое выражение звездных людей, связанных с футболом (из интервью, автобиографий и др).

FootballHub – это твоя связь с футболом.

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