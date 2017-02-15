Форвард "Шахтера" Лещук: У меня большие ожидания от матчей с "Сельтой"

Форвард донецкого "Шахтера" Бланко Лещук рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против испанской "Сельты", сообщает официальный сайт горняков.

"У меня большие ожидания от этих матчей, жду их и готовлюсь. Каждый день усиленно тренируюсь, понимая, насколько важен этот турнир для нас. Если мне представится возможность выйти на поле, отдам всего себя, чтобы показать лучшие качества и забить гол – это моя работа", - отметил новичок "Шахтера".

"Все испанские клубы сильны. Даже когда бываю в Аргентине, смотрю Ла Лигу – благо ее там показывают довольно часто. Чемпионат очень хорош. Команды из Испании прессингуют, здорово готовы физически, поэтому с ними сложно играть. Но я надеюсь на положительный результат. В первую очередь важно не уступить на выезде", - добавил Лещук.

А отвечая на вопрос о том, насколько он готов к предстоящему первому матчу в Испании, заметил: "На сто процентов: и физически, и ментально. Если главный тренер предоставит мне такую возможность, я выйду и покажу все лучшее, на что способен".

Как сообщал УНИАН, матчи "Шахтера" против "Сельты" в 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 (Виго) и 23 (Харьков) февраля.