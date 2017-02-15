"Нацистский" скандал вокруг Зозули: в Харькове появились билборды в поддержку футболиста

На харьковских улицах появились билборды с фото и лозунгом в поддержку украинского футболиста Романа Зозули. Об этом пишет ТСН.

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Судя по оформлению, инициатива принадлежит харьковским ультрас. "Зозуля, спасибо! Мы с тобой", - написано на билбордах.

Как сообщал УНИАН, 31 января Зозуля перешел в аренду в "Райо Вальекано" из другого испанского клуба "Бетис", однако ультрас "Райо Вальекано" обвинили Зозулю в нацизме и потребовали от клуба не подписывать игрока. Поводом стала футболка с трезубцем, в которой он прилетел в Испанию еще прошлым летом.

ФИФА разрешила Зозуле вернуться в "Днепр", где он выступал до перехода в испанский "Бетис".