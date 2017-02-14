ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
23:39, 14 февраля 2017Футбол
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Игра завершилась со счетом 4:0.
"Барселона" загнала себя в почти безвыходное положение / Reuters
В Париже и Лиссабоне завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в двух парах, где "Пари-Сен-Жермен" разгромил испанскую "Барселону" со счетом 4:0, а "Бенфика" обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 1:0, сообщает официальный сайт турнира.
Ответные матчи в этих парах состоятся 8 марта в Барселоне и Дортмунде, соответственно.
ПСЖ - БАРСЕЛОНА 4:0 (2:0)
Ди Мария, 18 (1:0), Дракслер, 40 (2:0), Ди Мария, 55 (3:0), Кавани, 71 (4:0)
БЕНФИКА - БОРУССИЯ Д 1:0 (0:0)
Митроглу, 49 (1:0)
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