ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Париже и Лиссабоне завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в двух парах, где "Пари-Сен-Жермен" разгромил испанскую "Барселону" со счетом 4:0, а "Бенфика" обыграла немецкую "Боруссию" из Дортмунда - 1:0, сообщает официальный сайт турнира.

Ответные матчи в этих парах состоятся 8 марта в Барселоне и Дортмунде, соответственно.

ПСЖ - БАРСЕЛОНА 4:0 (2:0)

Ди Мария, 18 (1:0), Дракслер, 40 (2:0), Ди Мария, 55 (3:0), Кавани, 71 (4:0)

БЕНФИКА - БОРУССИЯ Д 1:0 (0:0)

Митроглу, 49 (1:0)