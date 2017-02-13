"Динамо" и швейцарский "Кёниц" сыграли вничью в товарищеском матче

В четвертом тренировочном матче на втором подготовительном сборе в Испании киевское «Динамо» встретилось с представителем третьего по рангу дивизиона чемпионата Швейцарии - ФК «Кёниц» и сыграло вничью - 0:0, сообщает официальный сайт ФК "Динамо".

В этой игре вернулся в состав капитан команды Андрей Ярмоленко, который пропустил два предыдущих матча из-за определенных проблем со спиной. Андрей вышел в стартовом составе и отыграл один тайм.

Еще одним ожидаемым болельщиками «бело-синих» событием стал первый матч в составе «Динамо» новичка Тамаша Кадара, который лишь в пятницу подписал контракт с клубом, а позавчера прибыл на сбор. Венгр тоже появился в стартовом составе, заняв место в центре обороны в паре с Евгением Хачериди.

На левом фланге защиты в этот раз сыграл Зураб Очигава, а Никита Корзун вернулся с линии обороны на более привычную для себя позицию опорного полузащитника, освободив от разрушительных обязанностей Сергея Рыбалку, который вместе с Валерием Федорчуком действовал чуть выше в середине поля.

Динамовцы с первых минут завладели мячом, активно играя через Тамаша Кадара, чтобы тот как можно быстрее привык к новым партнерам. Наверное, процент владения мячом «бело-синими» приближался к привычному для «Барселоны», или даже превышал его, однако острых моментов было крайне мало.

Соперники, значительно ниже по рангу, с первых минут выстроили возле собственной штрафной площадки несколько редутов обороны и переходили в атаку крайне редко.

Наиболее острые моменты до перерыва динамовцы создавали через фланги, на которых действовали Громов и Ярмоленко, однако ни им, ни Мораесу, который с первых минут действовал на острие, не удавалось довести атаки до логического завершения.

После перерыва дело Ярмоленко продолжил Цыганков, который в самом начале тайма мог замыкать на стойке перевод с противоположного фланга, однако не попал в створ.

Ближе к завершению игры «бело-синие» все больше усиливали давление на ворота соперников. После мощного удара Рыбалки и добивание «свежего» Яремчука мяч наконец побывал в воротах, однако арбитр зафиксировал офсайд у Романа. К слову, в этот раз Сергей Ребров ограничился пятью заменами, большинство игроков отыграли полный матч.

Как и в первом тайме самые опасные моменты возникли в концовке. Сперва защитник швейцарцев едва не отметился автоголом после флангового прострела, а через минуту после навеса Цыганкова с углового Хачериди оставили одного на дальней штанге, но удару Евгения не хватило точности.

Финальный свисток зафиксировал первую безголевую ничью для «Динамо» во время нынешних сборов. «Бело-синие» в третий раз не пропустили и впервые не забили ни одного гола.

Товарищеский матч

13.02.2017. Футбольный центр Марбельи

«Динамо» - «Кьоніц» (Швейцария) - 0:0

«Динамо»: Коваль (Рудько, 46) - Бурда, Хачериди, Кадар, Очигава - Корзун (Гармаш, 68) - Ярмоленко (к) (Цыганков, 46), Федорчук (Буяльский, 68), Рыбалка, Громов - Мораес (Яремчук, 62).