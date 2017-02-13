Известный украинский футбольный специалист Грозный покинул тбилисское "Динамо"

Главный тренер "Динамо" (Тбилиси) Вячеслав Грозный в ночь на понедельник покинул расположение команды, сообщает официальный сайт "Динамо".

Грозный улететл домой по семейным обстоятельствам.

"Украинский специалист больше не может продолжать работать с нашей командой", - уточняется в новости.

Читайте такжеЭкс-тренер "Говерлы" Грозный может возглавить польскую "Легию"Вместе с тем, окончательное решение по поводу отставки Грозного руководство клуба планирует принять в понедельник, 13 февраля.

Грозный возглавил грузинский клуб в октябре 2016 года. До этого работал с рядом украинских клубов, российскими "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный), болгарским "Левски" и казахстанским "Тоболом".