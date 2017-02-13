Известный украинский футбольный специалист Грозный покинул тбилисское "Динамо"
14:27, 13 февраля 2017Футбол
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Специалист вынужден был оставить команду по семейным обстоятельствам.
Грозный покинул тбилисское "Динамо" / fcdinamo.ge
Главный тренер "Динамо" (Тбилиси) Вячеслав Грозный в ночь на понедельник покинул расположение команды, сообщает официальный сайт "Динамо".
Грозный улететл домой по семейным обстоятельствам.
"Украинский специалист больше не может продолжать работать с нашей командой", - уточняется в новости.
Читайте такжеЭкс-тренер "Говерлы" Грозный может возглавить польскую "Легию"Вместе с тем, окончательное решение по поводу отставки Грозного руководство клуба планирует принять в понедельник, 13 февраля.
Грозный возглавил грузинский клуб в октябре 2016 года. До этого работал с рядом украинских клубов, российскими "Спартак" (Москва) и "Терек" (Грозный), болгарским "Левски" и казахстанским "Тоболом".
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