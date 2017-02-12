Фанаты испанского "Алавеса" жестоко избили болельщиков "Барселоны" (видео)
13:14, 12 февраля 2017Футбол
1101
В Витории произошла массовая драка.
Фанаты "Алавеса" затеяли драку с болельщиками "Барселоны" / as.com
Ультрас Алавеса набросились на фанатов Барселоны в баре перед матчем команд в Витории, сообщает Sport.ua со ссылкой на As.
Около 50-и агрессивно настроенных фанатов баскского клуба с железными прутьями начали брутальную драку, в ходе которой серьезно пострадал один болельщик Барселоны. Еще несколько сторонников “блаугранас“ получили легкие ранения.
К слову, сам матч завершился разгромной победой "Барселоны" в гостях со счетом 6:0.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter