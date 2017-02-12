Фанаты испанского "Алавеса" жестоко избили болельщиков "Барселоны" (видео)

Ультрас Алавеса набросились на фанатов Барселоны в баре перед матчем команд в Витории, сообщает Sport.ua со ссылкой на As.

Около 50-и агрессивно настроенных фанатов баскского клуба с железными прутьями начали брутальную драку, в ходе которой серьезно пострадал один болельщик Барселоны. Еще несколько сторонников “блаугранас“ получили легкие ранения.

К слову, сам матч завершился разгромной победой "Барселоны" в гостях со счетом 6:0.