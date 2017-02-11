Игроки Бетиса вышли на матч с Валенсией в футболках "Мы все Зозуля"
15:05, 11 февраля 2017Футбол
2318
Испанские футболисты поддержали украинского форварда после инцидента с фанатами «Райо Вальекано»
Игроки "Бетиса" в очередной раз поддержали Зозулю / as.com
Все одиннадцать игроков стартового состава испанского «Бетиса» вышли на матч 22-го тура Примеры против «Валенсии» в футболках с надписью «Мы все Зозуля» (Todos somos Zozulia), сообщает Sport.ua.
Читайте такжеПолиция Испании открыла 10 дел против фанатов-обидчиков Зозули из "Райо Вальекано"Таким образом они выразили поддержку украинскому нападающему «Бетиса» Роману Зозуле, который был отдан в аренду «Райо Вальекано», но не смог играть за новый клуб из-за агрессивно настроенных по отношению к нему фанатов, обвинивших форварда в неонацизме.
Как сообщал УНИАН, Зозуля вернулся в расположение «Бетиса», но принимать участие в официальных матчах команды не может, так как заявлен за «Райо Вальекано».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter