Вратарь моего детства

Сегодня, в субботу, в Киеве хоронят легендарного вратаря «Динамо» Виктора Чанова.

В столичную команду игрок из Донецка приехал в 1982-м году. Тогда мне, маленькому киевскому пацану, было семь, но мы с папой уже периодически ходили на футбол. Далеко не на все матчи, но ходили. И так получилось, что именно Чанов был вратарем моего детства. До 1990-го (пока мне не исполнилось 15) очень редко выходил на поле Михаил Михайлов, возможно кто-то еще. Но, то ли я редко ходил на футбол (с каждым годом все чаще), то ли все остальные казались невзрачными… Запомнился мне только Чанов.

На огромном Республиканском стадионе, еще том, с длинными скамейками на весь ряд, Чанов в воротах казался нерушимой скалой. Он никогда не «стоял», он играл. Мог затеять перепасовку с защитниками, бегал по полю, разве что не подключался к атакам. В отличие от спартаковца Дасаева, динамовца Тбилиси Габелии, минчанина Вергеенко и многих-многих других, Чанов старался творить на поле и у него это отлично получалось. Это ценили болельщики, но куда более ценно признание коллег – и полевых футболистов, и вратарей. Три десятка лет спустя после выигрыша Кубка кубков-1986 сам Чанов вспоминал, как в сборной СССР тех времен великий тренер Валерий Васильевич Лобановский давал всем листочки и просил написать имя вратаря на предстоящую игру. Чанов выигрывал у Дасаева с разгромным счетом. Но, на поле выходил Дасаев. Видимо, всплывали «потусторонние силы» из ЦК и Политбюро.

Чанов никогда не заигрывался, он прекрасно понимал грань между «творчеством» на поле и ответственностью вратаря.

Чанов не только творил, но и был надежен в воротах. В памятном финале Кубка кубков счет был, как говорят в футболе, очень скользкий (1:0) и игроки мадридского «Атлетико» атаковали ворота Чанова даже не с яростью, с остервенением. Но Чанов был в этот вечер не пробиваем. Только когда счет стал 2:0 у испанцев опустились руки. А сколько до этого сэйвов сделал Чанов, сколько было моментов, когда мячу, казалось, уже некуда деваться!..

В чемпионате СССР-1985 команда пропустила меньше всех мячей – 26 в 34 играх. А годом ранее, когда в «Динамо» был кризис и команда финишировала на 10-м месте в турнирной таблице союзного первенства – пропустила лишь 30 голов, заняв по этому показателю 3-е место после минского «Динамо» и серебряного призера того чемпионата «Спартака». Наконец, еще один совсем немаловажный показатель – когда Чанов стал вратарем сборной СССР, то первый свой гол пропустил только в 10-й игре…

«На стадионе болельщики. Не будешь давать автографы – обидятся, не поймут, подумают, что звездная болезнь. Но я же пришел футбол посмотреть, а не автографы раздавать».

Чанов никогда не заигрывался, он прекрасно понимал грань между «творчеством» на поле и ответственностью вратаря. Однажды, по собственному признанию, чуть не довел до инфаркта Лобановского, затеяв обводку соперника в своей штрафной площади. Соперника обвел, тренера от инфаркта уберег.

Он был ярким представителем своей вратарской династии, где отец – вратарь и брат – вратарь. А еще он был скромным и отзывчивым человеком. Он и на футбол ходил в последнее время очень редко. Даже на Лигу чемпионов. «Мне на диване уютнее, так сказать, в первом ряду». Почему? Да потому что Чанов любил футбол смотреть. А из-за своего воспитания не мог никому отказать. «На стадионе болельщики. Не будешь давать автографы – обидятся, не поймут, подумают, что звездная болезнь. Но я же пришел футбол посмотреть, а не автографы раздавать».

Чанов ушел из «Динамо» в 90-м, чуть-чуть не дождавшись приглашения из великого английского клуба «Манчестер Юнайтед». Тогда он просто подписал первый же контракт, с израильским «Маккаби» из Хайфы. И на протяжении четырех лет, пока в команду не пришел Александр Шовковский, в «Динамо» не было настоящего «игрока номер один».

В среду он ушел от нас навсегда. В расцвете сил, никогда не жаловавшийся на здоровье. Несчастный случай…

Земля пухом, Вратарь!