Футбольная ассоциация Англии скрыла 13 положительных проб игроков на наркотики

Футбольная ассоциация Англии скрыла информацию об обнаружении 13 положительных проб на наркотики у игроков, сообщает SportArena со ссылкой на Daily Mail.

На протяжении четырех сезонов организацией в результате проведения допинг-тестов было выявлено 13 положительных проб на кокаин и экстази. Сообщается, что эти пробы были сделаны вне соревновательного периода, что и стало причиной скрытия подобных фактов.

Помимо нападающего Сток Сити Саидо Берахино, который был отстранен на два месяца из-за употребления наркотиков, в подобном были замешаны и другие игроки.

Читайте такжеРоссийские футболисты употребляют кокаин, чтобы выходить из запоя - СМИСреди них — экс-вратарь Вулверхэмптона Аарон МакКэри, ныне выступающий за Росс Каунти, а также полузащитник Шеффилд Юнайтед Жозе Бакстер, у которого положительную пробу обнаружили дважды. Имена остальных футболистов остаются неизвестными.

Больше всего положительных проб было обнаружено в сезоне-2014/15 — шесть, по три в сезоне-2013/14 и 2015/16 и одну в сезоне-2012/13.

В прошлом сезоне антидопинговое агентство взяло 2442 пробы на запрещенные препараты. Ожидается, что это количество увеличится до 3000, а к сезону-2018/19 планируется собирать около 5000 допинг-проб.

Как сообщал УНИАН, ранее Международная федерация футбольных аасоциаций (FIFA) начала расследование в отношении 11 российских футболистов употревляющих допинг.