Полиция Испании открыла 10 дел против фанатов-обидчиков Зозули из "Райо Вальекано"

Полиция Испании возбудила уголовные дела против 10 фанатов "Райо Вальекано", которые угрожали нападающему Роману Зозуле, сообщает ТСН Проспорт.

Уголовные дела были возбуждены после официальной жалобы от Ла Лиги.

Сообщается, что всего были идентифицированы 17 человек.

Читайте такжеЗозуля: Я не боюсь ни ультрас, ни чего-либо другого, но я опасаюсь за свою семью"Игрок был напуган. Это негативно повлияло не только на Ла Лигу, но и на всю Испанию. 17 человек пригрозили Роману расправой, когда он прибыл на базу "Райо". Мы будем судиться с ними", – заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Как сообщал УНИАН, Зозуля попал в скандал в Испании из-за того, что ультрас "Райо Вальекано", куда его клуб "Бетис" отправил в аренду, называют его фашистом. Во время одного из матчей своей команды болельщики "Райо Вальекано" устроили акцию против Зозули.

История длится уже 10 дней. Футболисту дали два варианта: играть за "Райо", где ему и семье предоставят охрану, или вернуться в "Бетис", где он не будет иметь игровой практики 5 месяцев.