Зозуля вернулся к тренировкам с командой в "Бетисе", переход в "Райо" окончательно сорван

Украинский форвард Роман Зозуля вернулся к тренировкам в общей группе "Бетиса", сообщает SportArena со ссылкой на Marca.

С начала февраля Роман Зозуля тренировался в расположении Бетиса по индивидуальной программе, а сегодня возобновил занятия в общей группе.

Из-за сложившейся ситуации согласно правилам ФИФА Зозуля не может получать игровую практику, поскольку в нынешнем сезоне он уже числился в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо Вальекано.

Читайте также"Бетис" подаст в суд, если "Райо" откажется платить зарплату Зозуле - СМИВчера агент 27-летнего Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал, что он обратился в ФИФА с просьбой разрешить футболисту перейти в другой клуб, где трансферное окно еще открыто.

Зозуля выступает за Бетис с лета прошлого года, сыграв в первой половине текущего сезона за андалусийцев лишь 150 минут в Примере. Роман является футболистом сборной Украины и регулярно вызывается в расположение национальной команды.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел на правах аренды в Райо Вальекано из второго дивизиона Испании, однако из-за протестов и угроз со стороны болельщиков Райо футболист спустя один день покинул стан Пчел.