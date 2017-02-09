Экс-игрок "Динамо" про легендарного вратаря Чанова: "Нелепая смерть от бытовой травмы"

Бывший игрок сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Кузнецов прокомментировал смерть своего партнера по команде голкипера Виктора Чанова, который ушёл из жизни 8 февраля, сообщает "Чемпионат".

«Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор жил в частном доме. Ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте… После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы", - рассказал Кузнецов

Читайте такжеПолиция завела дело после смерти легендарного вратаря "Динамо" Чанова по статье "умышленное убийство"Чанов – трёхкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. С «Динамо» в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков.

Как сообщал УНИАН, Чанов умер вечером 8 февраля. Со ссылкой на "Спорт-Экспресс" сообщалось, что 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

Позднее невестка Чанова опровергла информацию об избиении.