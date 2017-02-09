Полиция завела дело после смерти легендарного вратаря "Динамо" Чанова по статье "умышленное убийство"

Легендарный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов, который скончался накануне на 58-м году жизни, мог получить смертельные травмы при падении с высоты, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский рассказал:

- Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 10 часов доставила в медицинское учреждение «скорая» из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты.

Пациенту с тяжелым диагнозом оказывалась необходимая медицинская помощь, все время он был без сознания. Вчера вечером медики констатировали смерть бывшего футболиста.

- Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По факту смерти мужчины начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас назначается судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. Все собранные материалы через органы прокуратуры будут переданы в Главное управление Национальной полиции в Киевской области, поскольку трагическое событие произошло в Киевской области, - разъяснил Александр Косовский.

Как сообщал УНИАН, Виктор Чанов умер 8 февраля на 58-м году жизни. Со ссылкой на "Спорт-Экспресс" сообщалось, что 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

Позднее невестка Чанова опровергла информацию об избиении.