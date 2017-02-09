Защитник польского "Леха" Кадар отправился на медосмотр в киевское "Динамо"

Защитник сборной Венгрии и польского "Леха" Томаш Кадар пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку своей команды и отправился в Киев на медостмотр в "Динамо", сообщает официальный сайт "Леха".

Если медосмотр не выявит каких-то неприятных сюрпризов для игрока и потенциального работодателя, то в ближайшее время он подпишет контракт с киевским "Динамо".

Читайте такжеЗащитник польского "Леха" в шаге от перехода в киевское "Динамо" Кадар выступает за Лех с 2015 года, в составе которого стал чемпионом Польши и обладателем Суперкубка страны. В нынешнем сезоне 26-летний защитник сыграл в чемпионате Польши 17 матчей.

В сборной Венгрии он провел 14 игр.

Как сообщал УНИАН, в начале янврая "Динамо" предложило за защитника "Леха" 2 миллиона евро.