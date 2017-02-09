Невестка легендарного вратаря "Динамо" Чанова опровергла информацию об избиении

Невестка легендарного вратаря киевского "Динамо" Виктора Чанова, который скончался накануне на 58-м году жизни, Ирина Чанова опровергла информацию СМИ об избиении, вследствие чего вратарь получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался

"RIP На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!", - написала Ирина на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Виктор Чанов умер вечером 8 февраля на 58-м году жизни.

Со ссылкой на "Спорт-Экспресс" сообщалось, что 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.