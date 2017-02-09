Экс-наставник немецкого "Вердера" украинец Скрипник может возглавить сборную Беларуси

Экс-наставник команды немецкой Бундеслиги бременского "Вердера" украинец Виктор Скрипник фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси, сообщает Прессбол.

По просьбе "Прессбола" с 47-летним тренером связался по телефону один из украинских специалистов. Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать.

Читайте такжеБременский "Вердер" отправил в отставку украинского тренера СкрипникаПо информации издания в пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк.

На данный монт сборная Беларуси занимает предпоследнее 5-е место в группе отборочного турнира Чемпионата мира-2018. На счету команды 2 очка, она опережает только Люксембург (1). Вместе с тем, белорусов опережают команды Франции (10), Нидерландов (7), Швеции (7) и Болгарии (6).

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года экс игроки киевского "Динамо" Александр Хацкевич был уволен с поста главного тренера сборной Беларуси из-за неудовлитворительных результатов команды.