Легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов умер после нападения и черепно-мозговой травмы

Сегодня умер знаменитый вратарь киевского "Динамо" 1980-х годов Виктор Чанов, сообщается в группе Друзі Динамо в Facebook.

Вратарь умер на 58-м году жизни.

Как стало известно "Спорт-Экспресс", 20 января на Виктора Чанова было совершено нападение в окрестностях Киева. Неизвестные остановили его автомобиль и нанесли многочисленные повреждения, повлекшие черепно-мозговую травму. На следующий день Чанову была сделана сложная операция.

Пик славы Чанова пришелся на выступления в киевском "Динамо" (1982-1990). С киевлянами он трижды становился чемпионом СССР и один раз выигрывал Кубок страны. Чанов также является 5-кратным обладателем Кубка СССР 1980, 1982, 1985, 1987, 1990 годов и вице-чемпионом Европы-1988 в составе сборной СССР. Обладатель приза «Вратарь года»:1986 года.

Кроме "Динамо" Чанов выступал в донецком "Шахтере" (1978-1981), израильских "Маккаби" из Хайфы (1990-1993) и "Бней Иегуда" (1993-1994), а закончил карьеру в ЦСКА-"Борисфен" (1994-1995).