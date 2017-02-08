Консул Украины в Мюнхене требует извинений от "Баварии" за оскорбления фанатов клуба в адрес Зозули

Консул Украины в Мюнхене (Германия) Вадим Костюк обратился в футбольный клуб "Бавария" с требованием извиниться перед украинским форвардом Романом Зозулей за действия фанатов, которые демонстрировали во время игры баннер с оскорбительными высказываниями в адрес украинца, сообщил дипломат на собственной странице в Facebook.

"Генеральное консульство Украины в Мюнхене осуждает проявления неуважения и безосновательных обвинений со стороны фанатов флагмана мирового футбола как в адрес украинского игрока Романа Зозули, так и в адрес всех патриотов Украины, во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург»! Мы адресуем правлению ФК "Бавария" соответствующее письмо с требованием реакции и извинений от Клуба! Особенно странно воспринимать такие действия на территории Баварии, учитывая исторические факты, которые связывают этот регион с зарождением и развитием одного из самых страшных нацистских режимов мира! Футбол - это не место для проявлений ксенофобии и нетерпимости!", - отметил в своем обращении Костюк.

Как сообщал УНИАН, во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев поддержали своих "коллег" из мадридского "Райо Вальекано" в неприязни к украинскому форварду Роману Зозуле. Фанаты подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, уходи» Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.

Матч "Бавария" - "Вольфсбург" состоялся во вторник вечером и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля из Мюнхена.