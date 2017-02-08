Выпускник академии "Динамо" стал игроком испанского "Алавеса"

12:35, 08 февраля 2017
Футбол
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Игрок подписал контракт с клубом Ла Лиги.

Хахлев подписал контракт с середняком испанского чемпионата / facebook.com/oleksiy.khakhlov

Украинский фуболист Алексей Хахлев стал игроком испанского "Алавеса", сообщил в Facebook его отец Алексей Хахлев-старший.

Подробности контракта не разглашаются.

Хахлев - воспитанник киевского "Динамо". Летом 2016-го года закончил обучение в академии столичного клуба, но подписывать контракт отказался.

"Алавес" является середняком испанской лиги. На данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице из 20-ти команд. После 27 игр на счету команды 21 очко.

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