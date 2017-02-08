"Бетис" подаст в суд, если "Райо" откажется платить зарплату Зозуле - СМИ

Испанский футбольный клуб "Бетис" намерен обратиться в суд, если "Райо Вальекано" откажется выплачивать предусмотренную арендным соглашением зарплату украинского форварда Романа Зозули, сообщает SportArena со ссылкой на El Pais.

Согласно заключенному между клубами арендному договору, заработная плата 27-летнего футболиста делится пополам, а составляет она 1 миллион евро «грязными» за сезон.

Однако Пчелы, по информации СМИ, не намерены исполнять свою часть соглашения, если украинец откажется выступать за команду.

Читайте такжеФанаты немецкой "Баварии" выступили против "нациста" ЗозулиВ этом случае нападающему придется остаться в расположении севильского клуба, но играть в текущем сезоне он больше не сможет, поэтому Бетис намерен добиваться от Райо выплаты их части оклада через суд.

При этом относительно возможности выступления футболиста за Райо Вальекано пока поступает противоречивая информация. Накануне телеканал Футбол 1 сообщал о принятом им решении остаться в Бетисе, но позднее представитель украинца в Испании Хосе Лоренсо Хименес заявил, что тот не отказывался играть за Пчел.

Как сообщал УНИАН, Зозуля стал игроком Райо Вальекано 31 января, однако уже на следующий день был вынужден вернуться в Бетис из-за обвинений со стороны фанатов команды в нацизме и требований его ухода. В дальнейшем на сторону Зозули встали испанские футбольные чиновники и Бетис, а Райо даже предложил ему вернуться, однако сам футболист до сих пор отвергал такую возможность из-за непрекращающихся протестов и даже угроз от болельщиков. Таким образом, украинцу придется ждать лета, чтобы возобновить выступления на официальном уровне, ведь в этом сезоне он уже числился в трех клубах — Днепре, Бетисе и Райо. Сменить за сезон больше клубов не разрешают правила ФИФА.

Роман Зозуля выступает за Бетис с лета прошлого года, сыграв в первой половине текущего сезона за андалусийцев лишь 150 минут в Примере.