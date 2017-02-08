Фанаты немецкой "Баварии" присоединились к травле Зозули

Во время матча Кубка Германии «Бавария» - «Вольфсбург» фанаты хозяев поддержали своих "коллег" из мадриского "Райо Вальекано" в неприязни к украинскому форварду Роману Зозуле, сообщает Sport.ua.

Фанаты подняли баннер «Наци, убирайтесь из футбола. Зозуля, иди вон»

Баннер продержали буквально минуту, после чего он был убран.

Матч "Бавария" - "Вольфсбург" состоялся во вторник вечером и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля из Мюнхена.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля Зозуля перешел в Райо Вальекано из Бетиса по арендному соглашению. Однако, из-за недовольства и угроз фанатов Зозуля был вынужден вернуться в "Бетис". Впрочем, теперь "Райо Вальекано" был готов вернуть Зозулю обратно, гарантировав игроку и его семье комфорт и безопасность.

Во вторник Зозуля окончательно отказал мадридскому клубу.